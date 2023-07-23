Тепловой взрыв движется из Европы в Турцию

Российских туристов в Анталии предупредили об опасности: на курорт обрушится адская жара — "тепловой взрыв", который ранее охватил Европу и теперь распространится на Турцию.
Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА "Новости". Он подчеркнул, что страну ожидают температуры до +45 градусов в эти выходные, а также практически до конца следующей недели. Вильфанд напомнил о "повышении температуры до рекордных значений в Европе, где постепенно снижаются невероятные показатели до +50 градусов, возвращаясь к относительно приемлемым +35 градусам к лету, но, по словам синоптика, адская жара, вызванная "тепловым взрывом" из Сахары, переместится в Турцию.
"Волны тепла из пустыни Сахара сейчас распространяются и на Турцию. Если в Стамбуле и на севере Турции температура составляет около 35 градусов, то на юге, на побережье Средиземного моря, она достигнет 40-45 градусов в эти выходные, а температура воды составит 25-26 градусов", — сообщает РИА "Новости", цитируя его слова.
Добавим, что жара в выходные дойдет до +43 градусов. Облегчение для туристов обещают ближе к концу недели — в понедельник-вторник в Анталии всё еще будет жара за 40. Только к четвергу обещано похолодание до "нормальных" для лета +33 градуса.
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