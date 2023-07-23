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В Анталии сгорел отель, погибли 2 туриста

0:54
Туризм

Событие, произошедшее в Анталии, шокировало всех: в бутик-отеле в районе Калеичи вспыхнул пожар, и два туриста погибли, а еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщает Турпром.

В Анталии сгорел отель, погибли 2 туриста
Фото: Pixabay

Причина возгорания пока неясна и находится на расследовании. Издание "Туризм Гюнсель" сообщает, что пожар произошел в бутик-отеле в районе Калеичи в Анталии, однако точная причина пока не установлена. Пожарные боролись с огнем более шести часов, и туристы были успешно эвакуированы, но, к сожалению, 12 человек получили ранения и были госпитализированы.

После тушения пожара обнаружены тела двух погибших. Уже установлено, что это туристы, погибшие в одном из номеров. Пострадавшие были доставлены в больницу. Сейчас ведется расследование произошедшего.

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ТУРЦИЯ 2023 🇹🇷 ШТРАФ ПО ПРИЛЕТУ В АНТАЛИЮ. Гостеприимство турков зашкаливает!
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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