В Анталии сгорел отель, погибли 2 туриста

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Событие, произошедшее в Анталии, шокировало всех: в бутик-отеле в районе Калеичи вспыхнул пожар, и два туриста погибли, а еще 12 человек получили ранения. Об этом сообщает Турпром.

Фото: Pixabay

Причина возгорания пока неясна и находится на расследовании. Издание "Туризм Гюнсель" сообщает, что пожар произошел в бутик-отеле в районе Калеичи в Анталии, однако точная причина пока не установлена. Пожарные боролись с огнем более шести часов, и туристы были успешно эвакуированы, но, к сожалению, 12 человек получили ранения и были госпитализированы.

После тушения пожара обнаружены тела двух погибших. Уже установлено, что это туристы, погибшие в одном из номеров. Пострадавшие были доставлены в больницу. Сейчас ведется расследование произошедшего.

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