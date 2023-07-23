Половина населения мира рискует заразиться: ВОЗ заявила о страшной болезни, которую уже привёз российский турист из Египта

О страшной болезни, которую российские туристы могут массово привезти из тропических стран, рассказал руководитель подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по тропическим болезням Раман Велаюдхан на брифинге ООН в Женеве, сообщает Турпром.

Фото: ru.tokkoro.com

Речь идёт о лихорадке денге. Согласно его заявлению, ВОЗ зафиксировала восьмикратное увеличение числа случаев лихорадки денге в период с 2000 по 2022 год. При этом часть стран, где распространена денге, представляет неполную статистику. Риск заболеть денге подстерегает половину населения мира — подчеркнули в ВОЗ. Забавно, что первый случай заболевания, привезенный из Египта, зафиксировали именно в России.

"Количество случаев выросло с 500 000 до 4,2 миллиона. Однако фактические цифры могут быть гораздо выше, так как в последние годы организация получает все более точные данные. Примерно половина населения мира подвержена риску денге, а это заболевание распространено в примерно 129 странах", — подчеркнул г-н Велаюдхан, добавив, что ежегодно регистрируется от 100 до 400 миллионов случаев заболевания.

При этом он также отметил, что 80% случаев протекают бессимптомно. Стоит отметить, что болезнь не передается от человека к человеку, а переносчиками заболевания являются "специфические" тропические комары. В настоящее время на рынке существует только одна вакцина, разработанная Санофи Пастер, и "эффективность вакцины против различных вариантов лихорадки денге представляет собой проблему". Кроме того, ВОЗ добавили, что смертность от лихорадки денге варьируется от 40 000 до 70 000 случаев ежегодно.

Важно уметь читать между строк в таких случаях: несмотря на то, что лихорадка денге в общем случае не является смертельным заболеванием, главную угрозу для людей, а также для туризма, представляют возможные ограничения и закрытия границ, механизм которых был испробован во время пандемии коронавируса.

В связи с этим Роспотребнадзор также ужесточил контроль за рейсами из зарубежных стран. В число особого внимания попал Египет — из-за того, что у восьмилетнего россиянина, вернувшегося с отдыха в египетском Шарм-эль-Шейхе со стандартной простудой, туроператорам, работающим с Египтом, придётся, кажется, предупредить своих клиентов о возможности заражения. Однако страховщики отмечают, что к ним не поступало ни одной жалобы в связи с заболеванием денге, а о диагнозе денге у ребенка, вернувшегося из Египта, турагент узнала случайно из разговора с его родителями, которые сами чувствуют себя хорошо.

Вероятно, подхватить лихорадку ребёнок мог и не в Шарм-эль-Шейхе — по имеющимся данным, семья также путешествовала по Нилу и посещала Каир. Египетское Министерство здравоохранения в свою очередь сообщает, что в долине реки Нил началась стерилизация водоемов в связи с распространением комаров, переносящих денге. В провинции Кена, через которую проходят все, посещающие Луксор и Асуан, за последнее время зафиксировано 60 случаев заболевания.

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