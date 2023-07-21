Туристам в Египте дали совет, как избежать нападения акулы, но число трагедий неизбежно увеличится

В Красном море всё больше туристов и всё меньше рыбы, поэтому нападения акул статистически неизбежно увеличатся. Эксперты выдают оригинальные советы туристам, чтобы избежать нападений в море. Об этом сообщает Турпром.

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"В Красном море больше людей, чем когда-либо прежде, а это означает, что вероятность того, что акула подойдет и кого-нибудь укусит, выше. Простая математическая вероятность. Когда мы делали расчет для конкретного места погружения в Красном море, мы рассчитывали, что безопасное количество погружений составляет 25-30 тысяч в год. В реальности же их число зашкаливает за 250 тысяч. В итоге людей становится все больше, рыбы становится все меньше, риски всё выше," — рассказал в издании Bible Нур Фарид из исследовательской группы HEPCA на Красном море.

Эксперты также предостерегают туристов от использования украшений и ярких купальников при купании. Оказывается, "они могут блестеть и привлекать акул, которые принимают их за рыбу". Также они предупреждают, что число нападений акул в египетских местах отдыха и в других местах может резко возрасти. Чрезмерный вылов рыбы и изменение климата заставляют голодных хищников искать пищу на мелководье — а там их ждёт чрезмерное количество туристов.

Напомним, что Египет в последнее время переживает беспокойство из-за акульих нападений. Один из таких случаев произошел на пляже в Хургаде, где акула напала на российского туриста. Из-за этого возникли дебаты о мерах предотвращения новых нападений, такие как закрытие антиакульими сетями всех пляжей Хургады или снабжение всех акул специальными маячками.

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