Tourbus: Российский турпоток на Кипр за год вырос в 3,6 раза

3:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным Министерства туризма Республики Кипр, в первом полугодии 2023 года произошло интересное явление в сфере туризма. Количество прибывающих туристов за период с января по июнь превысило 1,6 миллиона, что составляет рост на 32% по сравнению с тем же периодом в 2022 году. Информация об этом поступила из источника Tourbus.

Фото: pixabay.com

В ТОП-5 стран, из которых приезжают туристы в июне, входят Великобритания, Польша, Израиль, Швеция и Греция. Если взглянуть на российский рынок, то несмотря на отсутствие прямых рейсов, результаты за первое полугодие 2023 года были самыми лучшими с 2020 года. Кипр привлек более 29 тысяч туристов из России за первые полгода 2023 года. Это в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (около 8 тысяч прибытий), и на 25% больше, чем за весь предыдущий год.

Интересно отметить, что результаты первого полугодия 2023 года на 58% превышают показатель за аналогичный период 2021 года и на 42% — пандемийного 2020 года. Однако, по сравнению с тем же периодом 2019 года, когда на Кипр выполнялись регулярные и чартерные рейсы, российский туристический поток сократился в 10 раз. Тем не менее, сравнивая с прошлым сезоном, можно отметить положительную динамику в направлении Кипра, и туроператоры сыграли в этом ключевую роль.

По данным АТОР, с конца апреля 2023 года несколько туроператоров запустили блочные программы на Кипре с использованием стыковочных рейсов кувейтской Jazeera Airways из Москвы. Благодаря этой инициативе, в апреле было зафиксировано около 5,5 тысяч российских прибытий, в мае — более 7 тысяч, а в июне — почти 9 тысяч. Таким образом, благодаря туроператорам за два месяца летнего сезона на Кипре побывали 16 тысяч туристов.

По мнению экспертов туроператора "Русский Экспресс", полетная программа на Кипр набрала обороты, и наши соотечественники уже привыкли к тому, что полеты на пляжные курорты Европы возможны только через третьи страны. "Русский Экспресс" заблаговременно закупил гарантированные блоки мест на рейсах Jazeera Airways, и с конца июля к ним присоединились блоки мест TEZ Tour и Fun&Sun.

По данным туроператора, рейсы Jazeera Airways на Кипр загружаются хорошо. Обычно билеты покупают за 3-4 недели до вылета, и даже на бархатный сезон есть заявки. Из статистики продаж "Русского Экспресса" следует, что туристы чаще всего выбирают Айя-Напу, Лимассол и Протарас в качестве своего кипрского курорта.

Для граждан РФ, планирующих посетить Кипр (страну, не входящую в Шенгенскую зону, но входящую в Европейский союз), необходима виза. Таким образом, граждане России могут использовать многократные шенгенские или национальные многократные визы Болгарии и Румынии для въезда. В случае их отсутствия, следует оформить национальную визу Республики Кипр.

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