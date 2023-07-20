Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач-диетолог Джутова рассказала о полезных свойствах бананов
В Кремле прокомментировали заявления Елены Исинбаевой
США не готовы вывозить зерно с Украины на судах под своим флагом
Врач-терапевт рассказала, какие симптомы говорят о нехватке витаминов
Nature: Людей, у которых нет симптомов COVID-19, объединяет общая черта
Титулованная королева красоты из Томска едва не стала инвалидом из-за врачебной ошибки
PNAS Nexus: Высокая смертность в США демонстрирует провалы в политике
ТАСС: В Анапе введут уроки шахмат в школах
PLOS One: Открыта причина высокого роста жителей Новой Зеландии

Tourbus: Российский турпоток на Кипр за год вырос в 3,6 раза

3:38
Туризм

По данным Министерства туризма Республики Кипр, в первом полугодии 2023 года произошло интересное явление в сфере туризма. Количество прибывающих туристов за период с января по июнь превысило 1,6 миллиона, что составляет рост на 32% по сравнению с тем же периодом в 2022 году. Информация об этом поступила из источника Tourbus.

Tourbus: Российский турпоток на Кипр за год вырос в 3,6 раза
Фото: pixabay.com

В ТОП-5 стран, из которых приезжают туристы в июне, входят Великобритания, Польша, Израиль, Швеция и Греция. Если взглянуть на российский рынок, то несмотря на отсутствие прямых рейсов, результаты за первое полугодие 2023 года были самыми лучшими с 2020 года. Кипр привлек более 29 тысяч туристов из России за первые полгода 2023 года. Это в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года (около 8 тысяч прибытий), и на 25% больше, чем за весь предыдущий год.

Интересно отметить, что результаты первого полугодия 2023 года на 58% превышают показатель за аналогичный период 2021 года и на 42% — пандемийного 2020 года. Однако, по сравнению с тем же периодом 2019 года, когда на Кипр выполнялись регулярные и чартерные рейсы, российский туристический поток сократился в 10 раз. Тем не менее, сравнивая с прошлым сезоном, можно отметить положительную динамику в направлении Кипра, и туроператоры сыграли в этом ключевую роль.

По данным АТОР, с конца апреля 2023 года несколько туроператоров запустили блочные программы на Кипре с использованием стыковочных рейсов кувейтской Jazeera Airways из Москвы. Благодаря этой инициативе, в апреле было зафиксировано около 5,5 тысяч российских прибытий, в мае — более 7 тысяч, а в июне — почти 9 тысяч. Таким образом, благодаря туроператорам за два месяца летнего сезона на Кипре побывали 16 тысяч туристов.

По мнению экспертов туроператора "Русский Экспресс", полетная программа на Кипр набрала обороты, и наши соотечественники уже привыкли к тому, что полеты на пляжные курорты Европы возможны только через третьи страны. "Русский Экспресс" заблаговременно закупил гарантированные блоки мест на рейсах Jazeera Airways, и с конца июля к ним присоединились блоки мест TEZ Tour и Fun&Sun.

По данным туроператора, рейсы Jazeera Airways на Кипр загружаются хорошо. Обычно билеты покупают за 3-4 недели до вылета, и даже на бархатный сезон есть заявки. Из статистики продаж "Русского Экспресса" следует, что туристы чаще всего выбирают Айя-Напу, Лимассол и Протарас в качестве своего кипрского курорта.

Для граждан РФ, планирующих посетить Кипр (страну, не входящую в Шенгенскую зону, но входящую в Европейский союз), необходима виза. Таким образом, граждане России могут использовать многократные шенгенские или национальные многократные визы Болгарии и Румынии для въезда. В случае их отсутствия, следует оформить национальную визу Республики Кипр.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Популярное
Обвиняемый в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признал свою вину

На квартире подозреваемого обнаружили улики.

Найден подозреваемый в убийстве 11-летнего ребёнка на юге Москвы
Лайма Вайкуле отказалась платить Пугачёвой и Галкину* за выступление на фестивале "Рандеву"
Поступок Галкина* и Пугачёвой шокировал Лайму Вайкуле
Россия накрыла Одессу и Кировоград, чтобы взять Купянск
БПЛА упал на крышу детского лагеря "Солнечный городок" в Москве
ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова
"Гробуют в каждом доме": Newsweek назвал реальные потери ВСУ чудовищными
TopWar: в скорой войне на море РФ будет топить флот НАТО и "корыта" Киева
Си и Эрдоган стали больше уважать Путина после прекращения зерновой сделки
Си и Эрдоган стали больше уважать Путина после прекращения зерновой сделки
Последние материалы
В Кремле прокомментировали заявления Елены Исинбаевой
США не готовы вывозить зерно с Украины на судах под своим флагом
Врач-терапевт рассказала, какие симптомы говорят о нехватке витаминов
Nature: Людей, у которых нет симптомов COVID-19, объединяет общая черта
Титулованная королева красоты из Томска едва не стала инвалидом из-за врачебной ошибки
PNAS Nexus: Высокая смертность в США демонстрирует провалы в политике
ТАСС: В Анапе введут уроки шахмат в школах
PLOS One: Открыта причина высокого роста жителей Новой Зеландии
Tourbus: Российский турпоток на Кипр за год вырос в 3,6 раза
"Интер Майами": Жорди Альба присоединился к Месси в новом клубе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников