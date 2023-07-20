Эксперт рассказал о том, как безопасней всего добраться до Крыма

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Путешественник и эксперт по туризму" Алексей Балясников прокомментировал, как комфортно добраться до Крыма и где на полуострове находятся места "наибольшего риска", а где, наоборот, безопасно, сообщает Турпром.

Фото: most. life

По его словам, самый безопасный способ передвижения — это железнодорожный транспорт, но есть нюансы. "Самый безопасный маршрут — это ЖД-пути из материковой части России", — заявил он. Эксперт также добавил, что наиболее небезопасные места расположения — "вблизи портов и военных объектов".

И он подсказал туристам, что желательно "иметь представление о том, где и какие объекты расположены, чтобы минимизировать риски". "Обычные городские пляжи, удаленные от порта и без военных объектов, являются безопасными и спокойными. К тому же здесь довольно низкие цены на гостиницы и питание. Поэтому для тех, кто приедет, отдых будет комфортным", — добавил эксперт по путешествиям.

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