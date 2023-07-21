Главе "Внуково" вынесено предупреждение в связи с заявлениями о повышении цен на авиабилеты

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение главе аэропорта Внуково Виталию Ванцеву в связи с его публичными заявлениями о росте цен на авиабилеты. ФАС выразила опасения, что данные слова могут стимулировать авиакомпании повышать тарифы.

Фото: ya.ru

В своем интервью РБК, которое состоялось в четверг, г-н Ванцев ответил на вопрос о предполагаемом росте цен на авиабилеты в этом году после отмены субсидий и заявил следующее:

"Ожидается рост тарифов на внутренних рейсах примерно на 15-20%, а на международных — до 40%".

Он также добавил, что не следует рассматривать авиакомпании как пользующиеся ситуацией: у них свои проблемы, связанные с ростом цен на обслуживание и введение авиасанкций. В дополнение к этому г-н Ванцев отметил, что если бы авиаотрасли не получили субсидии в 2022 году, цены на билеты подскочили бы в два раза. Однако эта тенденция была предотвращена.

На следующий день ФАС решила отреагировать на эти заявления: "антимонопольщики" пришли к выводу, что слова Ванцева могут побудить авиакомпании поднять цены. Официальный представитель Внуково подтвердил, что они получили предупреждение от ФАС, но отказался комментировать ситуацию.

Кроме того, РБК приводит комментарий замминистра транспорта Игоря Чалика, который заверил, что в России сохраняются доступные цены на авиабилеты. Он сообщил, что средневзвешенная стоимость билетов на внутренних маршрутах в январе-мае 2023 года увеличилась на 6,2% или 420 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Он также добавил, что летом традиционно происходит рост цен, чтобы компенсировать убытки в низкий сезон, но без "аномальных скачков".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.