Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Интер Майами": Жорди Альба присоединился к Месси в новом клубе
В Симферополе произошло ДТП на перекрёстке со смертельным исходом
Euronews: обнаружен новый способ сохранения экологии
Эксперт рассказал о том, как безопасней всего добраться до Крыма
The British Library: история Англии была фальсифицирована
Садальский отреагировал на новость о снятии санкций с Олега Тинькова
Полковник Макгрегор сообщил, что Запад намеревается захватить Россию ради её ресурсов
Жильцы дома в центре Омска пожаловались на перебои с горячей водой на протяжении месяца
Томича убили на Фрунзенском рынке: виной всему четыре апельсина

Главе "Внуково" вынесено предупреждение в связи с заявлениями о повышении цен на авиабилеты

2:01
Туризм

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение главе аэропорта Внуково Виталию Ванцеву в связи с его публичными заявлениями о росте цен на авиабилеты. ФАС выразила опасения, что данные слова могут стимулировать авиакомпании повышать тарифы.

Главе "Внуково" вынесено предупреждение в связи с заявлениями о повышении цен на авиабилеты
Фото: ya.ru

В своем интервью РБК, которое состоялось в четверг, г-н Ванцев ответил на вопрос о предполагаемом росте цен на авиабилеты в этом году после отмены субсидий и заявил следующее:

"Ожидается рост тарифов на внутренних рейсах примерно на 15-20%, а на международных — до 40%".

Он также добавил, что не следует рассматривать авиакомпании как пользующиеся ситуацией: у них свои проблемы, связанные с ростом цен на обслуживание и введение авиасанкций. В дополнение к этому г-н Ванцев отметил, что если бы авиаотрасли не получили субсидии в 2022 году, цены на билеты подскочили бы в два раза. Однако эта тенденция была предотвращена.

На следующий день ФАС решила отреагировать на эти заявления: "антимонопольщики" пришли к выводу, что слова Ванцева могут побудить авиакомпании поднять цены. Официальный представитель Внуково подтвердил, что они получили предупреждение от ФАС, но отказался комментировать ситуацию.

Кроме того, РБК приводит комментарий замминистра транспорта Игоря Чалика, который заверил, что в России сохраняются доступные цены на авиабилеты. Он сообщил, что средневзвешенная стоимость билетов на внутренних маршрутах в январе-мае 2023 года увеличилась на 6,2% или 420 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Он также добавил, что летом традиционно происходит рост цен, чтобы компенсировать убытки в низкий сезон, но без "аномальных скачков".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Популярное
3MV опубликовали секретные сценарии окончания СВО. Украина закончится

Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.

Сценарии СВО от 3MV: России будет сложно, а Украины не станет
Американские учёные объяснили, почему большинство похудевших снова набирает вес
Стало ясно, почему большинству людей не удаётся похудеть
Обвиняемый в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признал свою вину
Поступок Галкина* и Пугачёвой шокировал Лайму Вайкуле
ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
"Позорище": Садальский жёстко разнёс фестиваль "Славянский базар"
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
Последние материалы
Нутрициолог Брыкин рассказал о вреде чрезмерного употребления витаминов
Туристы египетского пляжа взволнованы очередным появлением "морского дьявола"
В Москве завели уголовное дело по факту развратных действий над 13-летней девочкой
Онколог Серяков: длительная боль в спине может указывать на рак почки
Как восстановить смятые или изогнутые стебли у растений
Российские учёные выяснили, что эспрессо помогает предотвратить болезнь Альцгеймера
В США собираются запретить поставки нефти Китаю
ВС РФ ведут мощное наступление под Донецком: ВСУ выбиты из Весёлого и с Каменки
В Черниговской и Сумской областях Украины вновь объявили воздушную тревогу
Главе "Внуково" вынесено предупреждение в связи с заявлениями о повышении цен на авиабилеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников