Турпром: согласно отчёту Евростата, пятая часть немцев не может позволить себе отпуск

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туризм и финансовая возможность выбраться в отпуск стали индикатором экономической беды в бывшей самой богатой стране Евросоюза. Евростат предоставил данные о количестве немцев, которым не хватает средств для проведения отпуска, и оказалось, что это почти пятая часть населения ФРГ.

Фото: ya.ru

По информации европейской прессы, отчёт был разработан Европейским статистическим управлением (Евростат) по запросу парламентской группы немецкой Левой партии. Из него следует, что у 21,9% населения Германии нет достаточных экономических возможностей, чтобы отправиться в отпуск хотя бы на неделю.

"Эти данные демонстрируют глубокое социальное разделение в Германии", — заявил председатель парламентской группы Левой партии Дитмар Барч.

Он также подчеркнул, что каждый немец должен иметь возможность провести хотя бы одну неделю в году в отпуске. Конечно, для этого потребуется повышение заработной платы и пенсий.

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