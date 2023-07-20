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В популярном туристическом районе Китая температура достигла рекордных +80°C!

1:53
Туризм

"Климатический туризм" получает все большую популярность в Китае. В районе Турфан, пользующемся спросом среди туристов, расположенном в автономном регионе Синьцзян-Уйгур на северо-западе страны, температура достигла удивительных +80 °C. Однако это связано не с нагреванием воздуха, а с поверхностью знаменитой горы. Тем не менее, туристы специально направляются туда, стремясь испытать разнообразные ощущения — такая палящая жара считается для них поистине "чудесным опытом".

В популярном туристическом районе Китая температура достигла рекордных +80°C!
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Турфан расположен в низменности Цинхай-Ганьсу, где окружающие горы играют роль естественного "котлована", что создаёт особые условия для задержания и накопления тепла. Это приводит к повышенной температуре воздуха, которая усиливается отсутствием прохладных ветров, способных принести облегчение туристам и местным жителям.

Также Турфан находится на высоте около 80 метров ниже уровня моря. Это усиливает воздействие солнечного излучения, при этом влажность намного ниже, из-за чего в этом районе бывает много солнечных часов.

Местные власти прогнозируют, что до конца недели температура в Турфане и нескольких других городах Синьцзяна будет держаться на отметке выше +45 °C. Кроме того, в последние дни температура в нескольких местах соседней провинции Ганьсу также превысила критические +42 °C.

Справка: Гора Хуаньшань — также известная как Жёлтая гора, является одним из наиболее популярных туристических мест в стране. Она славится красивыми пейзажами, красочными скалами, странными облаками и многочисленными монастырями, что делает эти горы привлекательным местом для путешественников, увлечённых природой, и паломников.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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