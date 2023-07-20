Турпром: С российским паспортом без визы теперь доступны 115 стран

2:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

В течение третьего полугодия 2023 года Россия совершила уверенный взлет на одну ступень в "свежем" Индексе паспортов мира, представленном компанией Henley & Partners, и теперь занимает 49-е место между Турцией и Грузией. Это дает российским туристам возможность посещать 115 стран без необходимости оформления визы. Рейтинг базируется на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и включает информацию о 199 различных типах паспортов и 227 туристических направлениях.

Фото: samddn.ru

Индекс паспортов Henley обновляется ежеквартально и является стандартным справочным инструментом для оценки места паспорта в мировом спектре мобильности как для граждан, так и для суверенных государств. Стремление к пониманию "спектра мобильности" позволяет уяснить, что паспорт лидера рейтинга, Сингапура, дает возможность свободного въезда в 192 страны, тогда как граждане Афганистана, оставшегося в числе "аутсайдеров", могут посещать всего лишь 27 стран без визы.

У России год назад было 50-е место в рейтинге, и сейчас она смогла подняться на одну строчку выше, уступая лишь одно очко Турции, у которой безвизовый доступ к 114 странам. В то же время Россия опережает Грузию и Албанию всего на одно место, они имеют возможность посещать 117 стран. Что касается лидеров рейтинга, то Сингапур занял первое место, сместив Японию на третье. Город-государство Сингапур является единственным, позволяющим своим гражданам посещать целых 192 страны без оформления визы. Второе место делят Германия, Италия и Испания с результатом в 190 стран, и на третьем месте также идут Южная Корея, Финляндия, Швеция, Франция, Австрия и Люксембург, смогшие посетить 189 стран.

Этот рейтинг демонстрирует, насколько важно иметь мобильный паспорт для свободного передвижения по миру, а Россия продолжает продвигаться в этом направлении. Надеемся, что в будущем уровень мобильности российских граждан будет только увеличиваться.

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