Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В популярном туристическом районе Китая температура достигла рекордных +80°C!
"МК" проинформировал об итогах ночных ударов ВС России по Украине
Инвалидов I группы отныне не имеют права высаживать из автобусов в Томске
Заброшенные заводы будут производить газовые двигатели
Светлану Дружинину не смущает переезд Кристины Орбакайте в США
Расширение числа электрозарядных станций в жилых районах России способствует развитию аккумуляторного транспорта
Врач-эндокринолог Михалева назвала категории людей, которым нельзя пить кофе
Newsweek: Реальное число потерь ВСУ в три раза больше
Липовой: ВСУ будут применять тактику москитной стаи в Крыму, Белгороде, Брянске и Курске

Турпром: С российским паспортом без визы теперь доступны 115 стран

2:23
Туризм

В течение третьего полугодия 2023 года Россия совершила уверенный взлет на одну ступень в "свежем" Индексе паспортов мира, представленном компанией Henley & Partners, и теперь занимает 49-е место между Турцией и Грузией. Это дает российским туристам возможность посещать 115 стран без необходимости оформления визы. Рейтинг базируется на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и включает информацию о 199 различных типах паспортов и 227 туристических направлениях.

Турпром: С российским паспортом без визы теперь доступны 115 стран
Фото: samddn.ru

Индекс паспортов Henley обновляется ежеквартально и является стандартным справочным инструментом для оценки места паспорта в мировом спектре мобильности как для граждан, так и для суверенных государств. Стремление к пониманию "спектра мобильности" позволяет уяснить, что паспорт лидера рейтинга, Сингапура, дает возможность свободного въезда в 192 страны, тогда как граждане Афганистана, оставшегося в числе "аутсайдеров", могут посещать всего лишь 27 стран без визы.

У России год назад было 50-е место в рейтинге, и сейчас она смогла подняться на одну строчку выше, уступая лишь одно очко Турции, у которой безвизовый доступ к 114 странам. В то же время Россия опережает Грузию и Албанию всего на одно место, они имеют возможность посещать 117 стран. Что касается лидеров рейтинга, то Сингапур занял первое место, сместив Японию на третье. Город-государство Сингапур является единственным, позволяющим своим гражданам посещать целых 192 страны без оформления визы. Второе место делят Германия, Италия и Испания с результатом в 190 стран, и на третьем месте также идут Южная Корея, Финляндия, Швеция, Франция, Австрия и Люксембург, смогшие посетить 189 стран.

Этот рейтинг демонстрирует, насколько важно иметь мобильный паспорт для свободного передвижения по миру, а Россия продолжает продвигаться в этом направлении. Надеемся, что в будущем уровень мобильности российских граждан будет только увеличиваться.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Популярное
3MV опубликовали секретные сценарии окончания СВО. Украина закончится

Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.

Сценарии СВО от 3MV: России будет сложно, а Украины не станет
Американские учёные объяснили, почему большинство похудевших снова набирает вес
Стало ясно, почему большинству людей не удаётся похудеть
Обвиняемый в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признал свою вину
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев США действительно могут выйти из НАТО? Отвечает политолог Петр Ермилин В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова
Поступок Галкина* и Пугачёвой шокировал Лайму Вайкуле
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
Опровергнута теория возникновения жизни на Земле — Geobiology
Опровергнута теория возникновения жизни на Земле — Geobiology
Последние материалы
Липовой: ВСУ будут применять тактику москитной стаи в Крыму, Белгороде, Брянске и Курске
Турпром: Фотографировать посадочный талон — опасно!
Роза Сябитова появится в романтическом шоу на "Пятнице" с блогером Романом Каграмановым
На границе Европы и Азии: город Оренбург
В коллегии правовой защиты автовладельцев назвали постоплату на АЗС нормальной практикой
Украинский генерал Кривонос призвал наплевать на рекомендации Запада и "атаковать Россию на её территории"
Арестович* высказался о наступлении ВС РФ на Купянск и Лиман и блокаде украинских портов
Диетолог Чехонина объяснила, как справиться с эффектом плато во время похудения
Турпром: С российским паспортом без визы теперь доступны 115 стран
Рекордные цены на бензин в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников