Путешествие по Керчи: древние руины и склеп Деметры

3:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом центре города Керчь расположены различные достопримечательности, находящиеся в шаговой доступности друг от друга. Посетив этот уникальный курортный город, вы сможете насладиться культурой, историей и красотой окружающей природы.

Набережная Керчи: вечерний шик и развлечения

Эта прекрасная набережная находится в самом сердце города и привлекает множество туристов и местных жителей. Прогуливаясь по набережной, вы обязательно заметите памятник, посвященный школьникам города. Рядом с ним раскинулся уютный парк, где можно покататься на аттракционах или насладиться местной кухней в уютных кафе. Вечером на набережной часто собираются талантливые певцы и музыканты, создавая атмосферу настоящей "ночной жизни".

Гора Митридат: исторические корни города

Путешествуя по центру города, нельзя не заметить величественную гору Митридат. Именно здесь началось развитие Керчи, и первые поселения возникли на ее склонах, по частям создавая город. Гора Митридат служила стратегической точкой для контроля за Азовским и Черным морями, особенно в период войн и нападений, которые мешали процветанию города.

Митридатская лестница: путь к историческому наследию

Эта впечатляющая лестница ведет к вершине горы Митридат, открывая удивительную панораму. На вершине вас ждет просторная площадь, где можно погулять и насладиться видами исторических достопримечательностей прошлых веков.

Руины древнего Пантикапея

На вершине горы Митридат расположены остатки древнего Пантикапея, которые при раскопках принесли на свет множество сокровищ. Эти ценные находки отправились даже в Петербург и Москву. Посетив это удивительное место, вы сможете ближе познакомиться с историей древнего Пантикапея, приняв участие в экскурсии, на которой расскажут вам о его великой истории.

Склеп Деметры: Таинственное место прошлого

Эта малоизвестная достопримечательность, склеп Деметры, к сожалению, закрыта для посещения. Но копия склепа находится в другом месте на улице Армии. Вы можете организовать экскурсию и получить небольшую информацию об этом таинственном месте.

Музей Океанографии: увлекательное путешествие под водой

Морская тематика всегда привлекает внимание, именно поэтому в Керчи существует музей океанографии. Здесь вы сможете познакомиться с различными экспонатами и жителями океанов и морей со всего мира. Такая экскурсия будет интересна и детям, и взрослым.

Историко-археологический музей: путешествие во времени

Посетив этот музей, вы окунетесь в историю города Керчь. Вы можете посещать музей самостоятельно или воспользоваться услугами экскурсовода. Экскурсия продлится около часа, но коллекция древних экспонатов обязательно покорит вас. Идеальное семейное место для ознакомления с богатой историей региона.

Не упустите возможность отправиться в удивительный курортный город Керчь, где вы сможете увидеть красоты природы и познакомиться с историей развития Крыма. Очаровательные достопримечательности и насыщенная культурная жизнь ждут вас!

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

КЕРЧЬ - СТОИТ ЕХАТЬ? МАРИУПОЛЬЦЫ ПО РОССИИ!