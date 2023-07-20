Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Отставной офицер НАТО Атламазоглу: за время контрнаступления ВСУ не добились прорыва
"Турпром": техническая проблема на курорте в Турции привела к массовому бегству туристов
Остеопат Ирина Ли назвала продукты, которые нужно есть, чтобы не уставать на работе
Боррель в преддверии переговоров глав МИД Евросоюза инициировал расширение программы подготовки боевиков ВСУ
РИА Новости: Европа требует возобновить зерновую сделку
The Hill: большинство американцев выступили против отправки кассетных боеприпасов киевскому режиму
Politico: Запад смещает акцент с поставок техники Украине
Лайма Вайкуле отказалась платить Пугачёвой и Галкину* за выступление на фестивале "Рандеву"
Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан призвал не допустить выход украинского конфликта из-под контроля

Путешествие по Керчи: древние руины и склеп Деметры

3:27
Туризм

В самом центре города Керчь расположены различные достопримечательности, находящиеся в шаговой доступности друг от друга. Посетив этот уникальный курортный город, вы сможете насладиться культурой, историей и красотой окружающей природы.

Набережная Керчи: вечерний шик и развлечения

Эта прекрасная набережная находится в самом сердце города и привлекает множество туристов и местных жителей. Прогуливаясь по набережной, вы обязательно заметите памятник, посвященный школьникам города. Рядом с ним раскинулся уютный парк, где можно покататься на аттракционах или насладиться местной кухней в уютных кафе. Вечером на набережной часто собираются талантливые певцы и музыканты, создавая атмосферу настоящей "ночной жизни".

Гора Митридат: исторические корни города

Путешествуя по центру города, нельзя не заметить величественную гору Митридат. Именно здесь началось развитие Керчи, и первые поселения возникли на ее склонах, по частям создавая город. Гора Митридат служила стратегической точкой для контроля за Азовским и Черным морями, особенно в период войн и нападений, которые мешали процветанию города.

Митридатская лестница: путь к историческому наследию

 

Эта впечатляющая лестница ведет к вершине горы Митридат, открывая удивительную панораму. На вершине вас ждет просторная площадь, где можно погулять и насладиться видами исторических достопримечательностей прошлых веков.

Руины древнего Пантикапея

 

На вершине горы Митридат расположены остатки древнего Пантикапея, которые при раскопках принесли на свет множество сокровищ. Эти ценные находки отправились даже в Петербург и Москву. Посетив это удивительное место, вы сможете ближе познакомиться с историей древнего Пантикапея, приняв участие в экскурсии, на которой расскажут вам о его великой истории.

Склеп Деметры: Таинственное место прошлого

 

Эта малоизвестная достопримечательность, склеп Деметры, к сожалению, закрыта для посещения. Но копия склепа находится в другом месте на улице Армии. Вы можете организовать экскурсию и получить небольшую информацию об этом таинственном месте.

Музей Океанографии: увлекательное путешествие под водой

Морская тематика всегда привлекает внимание, именно поэтому в Керчи существует музей океанографии. Здесь вы сможете познакомиться с различными экспонатами и жителями океанов и морей со всего мира. Такая экскурсия будет интересна и детям, и взрослым.

Историко-археологический музей: путешествие во времени

Посетив этот музей, вы окунетесь в историю города Керчь. Вы можете посещать музей самостоятельно или воспользоваться услугами экскурсовода. Экскурсия продлится около часа, но коллекция древних экспонатов обязательно покорит вас. Идеальное семейное место для ознакомления с богатой историей региона.

Не упустите возможность отправиться в удивительный курортный город Керчь, где вы сможете увидеть красоты природы и познакомиться с историей развития Крыма. Очаровательные достопримечательности и насыщенная культурная жизнь ждут вас!

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

КЕРЧЬ - СТОИТ ЕХАТЬ? МАРИУПОЛЬЦЫ ПО РОССИИ!
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
3MV опубликовали секретные сценарии окончания СВО. Украина закончится

Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.

Сценарии СВО от 3MV: России будет сложно, а Украины не станет
Американские учёные объяснили, почему большинство похудевших снова набирает вес
Стало ясно, почему большинству людей не удаётся похудеть
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
Опровергнута теория возникновения жизни на Земле — Geobiology
США действительно могут выйти из НАТО? Отвечает политолог Петр Ермилин В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова Крымский мост: защитить или построить новый? Андрей Николаев
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
"Позорище": Садальский жёстко разнёс фестиваль "Славянский базар"
Новый удар возмездия: под Одессой мощные взрывы после атаки РФ
Новый удар возмездия: под Одессой мощные взрывы после атаки РФ
Последние материалы
Австралия вводит очередные санкции против России и Белоруссии
Путешествие по Керчи: древние руины и склеп Деметры
Марочко: ВСУ увеличили количество атак в попытках прорвать оборону РФ у Артёмовска
Кнутов: ВС РФ накрыли Одессу и Кировоград, чтобы взять Купянск и обезглавить ВСУ
Гастроэнтеролог Кашух рассказала, какие ягоды могут нанести вред здоровью
Рогов: ВСУ планируют операцию по форсированию Днепра и захвату ЗАЭС на конец июля
Найден подозреваемый в убийстве 11-летнего ребёнка на юге Москвы
Врач призвала отказаться от полотенца для лица
Ходаковский заявил о попытке ВСУ продавить оборону ВС России на Угледарском направлении
Что делать, если автомобиль потерял управляемость при аквапланировании
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников