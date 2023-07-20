Университетский город Оксфорд: где стоит прогуляться и что посмотреть

3:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поездка в Оксфорд предоставляет отличный шанс ощутить дух средневековой Британии и прекрасно провести время вдали от суеты промышленных городов.

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Как добраться

Оксфорд находится всего в 90 километрах от Лондона, поэтому добраться сюда не составит труда. Самый быстрый и удобный способ — это поезд с вокзала Паддингтон. Экспрессы отправляются каждые 20 минут, и путь займёт около часа. Также отлично развито автобусное сообщение между городами. Если вы путешествуете компанией, возможно, будет выгоднее заказать такси или взять автомобиль напрокат.

Где остановиться

В городе Оксфорд большинство отелей представляют собой небольшие гостиницы, и свободные комнаты в них быстро заполняются. Поэтому если вы планируете остаться здесь на несколько дней, стоит заранее позаботиться о бронировании номера. Цена на проживание сильно зависит от района проживания.

Лучшее время для поездки

Туристический сезон в Оксфорде длится с июня по август. В это время сюда приезжают не только туристы, но и сами британцы. Цены на проживание и посещение достопримечательностей резко повышаются, и снять номер становится проблематичным. Поэтому рекомендуется планировать поездку сюда на весну, когда насыщенность туристов ниже, а погода всё ещё приятная.

Достопримечательности

Оксфорд впечатляет своей старинной архитектурой и богатой историей. Главной достопримечательностью города является знаменитый университет. Дата его основания неизвестна, но упоминания о нём датируются ещё 972 годом.

В отличие от многих других университетов, Оксфордский университет имеет уникальную структуру. Это целый комплекс колледжей, разбросанных по всему городу. Такое расположение придает архитектурный шарм всему Оксфорду. Здания колледжей представляют собой небольшие крепости с церквями, дворами, садами и даже кладбищами. Они были построены в разное время, начиная с средневековья и до ХХ века. Вход в некоторые колледжи платный, не все из них доступны для посещения туристам. Однако стоит выбрать 2-3 наиболее интересных, так как их внутренняя атмосфера поражает своим уникальным очарованием.

Другое интересное сооружение в Оксфорде — это Оксфордский замок. Замок уникален тем, что его стены закрывают площадь полумесяцем, оставляя открытой только одну из сторон. При его строительстве использовали холм в качестве четвёртой стены.

Замок был возведён в XII веке и изначально использовался как крепость и резиденция местных лордов. С течением времени его военное значение уменьшалось, и к XVIII веку замок был преобразован в тюрьму. Тюрьму закрыли лишь в 1996 году, и сегодня о ней напоминает гостиница, в номерах которой сохранена атмосфера камер. Гиды, бывшие заключённые, проводят экскурсии с рассказами о жизни и страданиях заключённых.

Оксфорд — небольшой город, и многие туристы предпочитают здесь однодневные прогулки. В течение такой поездки обязательно стоит посетить следующие достопримечательности:

Башня Карфакс

Бодлианская библиотека

Мемориал мучеников

Музей естествознания

Церковь Святой Девы Марии и другие интересные места

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