Васильевский остров: Кунсткамера и множество других достопримечательностей

2:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

История Васильевского острова полна интересных фактов, но далеко не каждый турист о них знает. Если вы собираетесь посетить Санкт-Петербург, настоятельно рекомендуем вам не пропустить Васильевский остров. В этой статье вы узнаете много интересного и увлекательного о данной местности, которая изобилует культурными и архитектурными достояниями, являющимися гордостью Санкт-Петербурга.

Исторические факты о достопримечательности

Вначале Васильевский остров задумывался как городской центр. И на его территории планировалось разместить важные объекты государственного значения. Однако вскоре стало ясно, что выбранное место не является оптимальным для такого назначения. Несмотря на это, талантливым скульпторам и архитекторам удалось превратить Васильевский остров в одно из самых потрясающих мест города.

Остров начали активно использовать с самого начала его "существования". Здесь располагались 12 коллегий и Сенат, игравшие важную роль в жизни города и государства в начале 18-го века.

Музейное достояние Кунсткамеры

Одной из любимых туристами достопримечательностей на Васильевском острове является Кунсткамера. Этот памятник музейного искусства вызывает даже больше интереса, чем величественный городской Эрмитаж. Интересно, что Кунсткамеру построили случайно. Во время прогулки по ещё недостроенному острову Петр Первый увидел странное необычное дерево весьма аномальной формы. Он назвал его деревом-монстром и решил, что именно здесь должен располагаться будущий "диковинный музей" — Кунсткамера.

Большой Проспект и Улица Репина

Важной особенностью Васильевского острова является расположение Большого проспекта, который изначально задумывался как сквозная магистраль для перегона кораблей от Стрелки до Финского залива. В результате этот 85-метровый проспект стал одной из самых масштабных улиц Санкт-Петербурга. Также стоит отметить 6-метровую улицу Репина, которая славится как самая узкая улочка на острове.

Посещение Васильевского Острова

Если вы планируете поездку в Северную столицу, обязательно посетите Васильевский остров. Вас ожидает восхитительное и удивительное путешествие в историю и культуру этого места. Неповторимая атмосфера и множество достопримечательностей сделают ваше путешествие незабываемым.

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