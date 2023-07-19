Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кадры ожесточённого боя: отражение штурма и разгром бронегруппы ВСУ у Артёмовска
Мария Погребняк подала на развод с супругом-футболистом
Эксперт по выживанию рассказал, как спастись от прилёта беспилотника
МК: Кнутов считает, что у Киева ещё достаточно ресурсов для продолжения "ползучего контрнаступа"
Хорватия предложила свой план по безопасному возобновлению зерновой сделки
Врач-гастроэнтеролог Ломова рассказала, как правильно восстановить печень
Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область более 80 раз за минувшие сутки
Экс-депутат Рады Олейник: прекращение зерновой сделки чревато гибелью урожая на Украине
Бывшую солистку "Серебра" Ольгу Серябкину осудили за появление на VK Fest c волком

Васильевский остров: Кунсткамера и множество других достопримечательностей

2:34
Туризм

История Васильевского острова полна интересных фактов, но далеко не каждый турист о них знает. Если вы собираетесь посетить Санкт-Петербург, настоятельно рекомендуем вам не пропустить Васильевский остров. В этой статье вы узнаете много интересного и увлекательного о данной местности, которая изобилует культурными и архитектурными достояниями, являющимися гордостью Санкт-Петербурга.

Исторические факты о достопримечательности

Вначале Васильевский остров задумывался как городской центр. И на его территории планировалось разместить важные объекты государственного значения. Однако вскоре стало ясно, что выбранное место не является оптимальным для такого назначения. Несмотря на это, талантливым скульпторам и архитекторам удалось превратить Васильевский остров в одно из самых потрясающих мест города.

Остров начали активно использовать с самого начала его "существования". Здесь располагались 12 коллегий и Сенат, игравшие важную роль в жизни города и государства в начале 18-го века.

Музейное достояние Кунсткамеры

 

Одной из любимых туристами достопримечательностей на Васильевском острове является Кунсткамера. Этот памятник музейного искусства вызывает даже больше интереса, чем величественный городской Эрмитаж. Интересно, что Кунсткамеру построили случайно. Во время прогулки по ещё недостроенному острову Петр Первый увидел странное необычное дерево весьма аномальной формы. Он назвал его деревом-монстром и решил, что именно здесь должен располагаться будущий "диковинный музей" — Кунсткамера.

Большой Проспект и Улица Репина

Важной особенностью Васильевского острова является расположение Большого проспекта, который изначально задумывался как сквозная магистраль для перегона кораблей от Стрелки до Финского залива. В результате этот 85-метровый проспект стал одной из самых масштабных улиц Санкт-Петербурга. Также стоит отметить 6-метровую улицу Репина, которая славится как самая узкая улочка на острове.

Посещение Васильевского Острова

 

Если вы планируете поездку в Северную столицу, обязательно посетите Васильевский остров. Вас ожидает восхитительное и удивительное путешествие в историю и культуру этого места. Неповторимая атмосфера и множество достопримечательностей сделают ваше путешествие незабываемым.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Погнали на Ваську l Все что нужно знать о Васильевском острове l Петербург
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
О языке исполнителей на фестивале Вайкуле в Юрмале высказался адвокат Добровинский

Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.

Адвокат Добровинский высказался о языке выступления артистов на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
РИА Новости: рекордно низкий внешний долг РФ вскрыл проблему в экономике
Плата по счетам: рекордно низкий внешний долг РФ вскрыл новую проблему
Украинка вызвала скорую помощь в Москве, угрожая медикам НАТО и ракетным ударом
Зубные импланты станут не нужны к 2030 году — учёные из Японии
В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова Крымский мост: защитить или построить новый? Андрей Николаев Наши прабабушки стремились к вечной молодости с помощью татуировок Сергей Лебедев
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
3MV опубликовали секретные сценарии окончания СВО. Украина закончится
Через Мариуполь: новая зерновая сделка будет заключена на новых условиях
Через Мариуполь: новая зерновая сделка будет заключена на новых условиях
Последние материалы
Когда саженец считается укоренившимся
Васильевский остров: Кунсткамера и множество других достопримечательностей
Ходаковский объяснил, как связан подрыв Крымского моста с завершением зерновой сделки
Рогов сообщил, что ВСУ снова сменили тактику в Запорожье
Юлиан Рёпке заявил, что Россия ввела морскую блокаду Украины ударами по Одессе
ГАЗ патентует логотип "Чайка"
Почему хром на кузове меняет цвет, и как этого избежать
WSJ: после неудач на восточном направлении боевики ВСУ будут продвигаться на юг
Доктор Павлова рассказала, как стимулировать выработку гормонов счастья
Мэр Васильевки: в Донбассе люди верят России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников