Эксперт и телеведущий Денис Полунчуков рассказал о ситуации в туристической отрасли в Крыму после атаки на Крымский мост 17 июля.
Специалист напомнил, что жители и гости полуострова могут быть спокойны за свою безопасность, так как власти позаботились об обеспечении всех необходимых мер в этом отношении.
Эксперт отметил, что крымские объекты туристической сферы функционируют в обычном режиме, поводов для паники нет, массового отъезда отдыхающих не наблюдается.
"Сейчас нет повода прерывать свой отпуск и уезжать. В первую очередь, чтобы не создавать очереди на переправе. Туристические объекты на полуострове работают в обычном режиме", — сказал Полунчуков в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.