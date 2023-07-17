Турэксперт: после теракта на Крымском мосту туристам нет повода прерывать свой отпуск

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт и телеведущий Денис Полунчуков рассказал о ситуации в туристической отрасли в Крыму после атаки на Крымский мост 17 июля.

Фото: Известия.ру

Специалист напомнил, что жители и гости полуострова могут быть спокойны за свою безопасность, так как власти позаботились об обеспечении всех необходимых мер в этом отношении.

Эксперт отметил, что крымские объекты туристической сферы функционируют в обычном режиме, поводов для паники нет, массового отъезда отдыхающих не наблюдается.

"Сейчас нет повода прерывать свой отпуск и уезжать. В первую очередь, чтобы не создавать очереди на переправе. Туристические объекты на полуострове работают в обычном режиме", — сказал Полунчуков в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

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Подробности атаки на Крымский мост