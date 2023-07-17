RT: эксперты назвали две страны, отдых в которых будет для россиян самым бюджетным до конца лета

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты сервиса OneTwoTrip рассказали, летний отдых в каких странах обойдётся российским туристам дешевле всего. С результатами исследования делится RT.

Фото: pixabay.com

Специалисты, ознакомившиеся с актуальной стоимостью проживания в трёхзвёздочных отелях самых популярных "пляжных" стран, сообщили, что самый выгодный отдых ожидает российских туристов на египетских курортах — так, в некоторых отелях Каира можно остановиться всего за 1 тысячу рублей.

Не менее бюджетно до конца лета можно отдохнуть и во Вьетнаме — сутки проживания в Нячанге начинаются от 1,1 тысячи рублей.

На третьем месте в плане цены за ночь в гостинице оказался Азербайджан — ночь в отеле Баку обойдётся туристу от 2 тысяч рублей.

Примерно так же, не дороже 3 тысяч рублей, будут стоит сутки отдыха в Таиланде — в Бангкоке, Паттайе или Пхукете, а также в Киргизии и Малайзии.

Немного дороже будет стоить отдых в Грузии — сутки в трёхзвёздочной гостинице в Тбилиси обойдутся примерно в 3 тысячи рублей. Далее идёт Узбекистан с 3,2 тыс. рублей за ночь и Казахстан — с 3,3 тыс. рублей в трёхзвёздочных отелях Астаны.

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