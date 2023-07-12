Туриста из России удивило качество обслуживания в пансионате в Сочи

Российский блогер-путешественник рассказал, что был очень удивлён стоимостью отдыха и качеством сервиса в Сочи.

Фото: George Zakharchuk/Russian Look

По словам туриста, он с супругой поселился в пансионат "Бургас" в Кудепсте, где его шокировала чистота комнат. Мужчина проверил все труднодоступные места в номере, но не обнаружил пыли.

"Кормят тоже вкусно, несмотря на то, что оздоровительное питание, скажем так, далеко от деликатесов", — написал в своём блоге на Дзен.

Отдельно путешественник отметил комфортный охраняемый пляж и обходительность персонала.

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