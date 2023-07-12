Екатеринбуржцы рассказали, что сейчас происходит на пляжах Анапы: "Яблоку некуда упасть"

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители Екатеринбурга шокированы огромным количеством отдыхающих на пляжах Анапы. Многие из них советуют хорошо подумать, прежде чем ехать в этот регион.

Фото: pixabay.com

Как сообщает e1.ru, ссылаясь на туристов, на берегу сейчас "яблоку некуда упасть". Одна из путешественниц заявила, что россияне "выбирают такой ад", когда едут на отдых в Анапу.

По словам ещё одной екатеринбурженки, на пляже обычно "все друг на друге лежат", а совсем рядом с загорающими туристами продают горячую кукурузу, варёных раков и чурчхелу.

Другая туристка считает, что происходящее на побережье нельзя назвать нормальным отдыхом. Она порекомендовала россиянам, которым не нравятся большие скопления людей, сделать выбор в пользу санатория.

Кроме того, екатеринбуржцы напомнили, что в России есть множество бесплатных пляжей рядом с озёрами.

При этом нашлись и те, кому понравился отдых в Анапе. Так, путешественница по имени Елена восхитилась "тихим местом" в Кучугурах. Жители Екатеринбурга также остались довольны отдыхом в Лазаревском и Витязево, где "нет толкучки".

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