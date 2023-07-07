Turizm Gazetesi: отели Турции назвали страны, которыми заменили украинских туристов

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Президент Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов Каан Кавалоглу рассказал, кем заменили туристов из Украины в отелях Турции: Германия, Польша и Великобритания лидируют.

Фото: qha.com.tr

"Британский рынок компенсировал отсутствие украинского рынка", — приводит слова Кавалоглу Turizm Gazetesi.

Туристы из Британии забронировала отдых на турецком побережье вплоть до октября. Ожидается, что от России и Германии спрос продолжится и превысит 15 млн человек. Неожиданными странами для Турции стали Польша, Нидерланды, Израиль и Казахстан. Поток людей из данных стран приближается к миллиону.

Кавалоглу отметил, что конкуренцию Турции составляют Греция, Италия, Франция и Испания, однако "Анталия всегда незаменима для мирового и средиземноморского туризма", заключил он.

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