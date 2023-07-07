Тюменка поделилась особенностями отдыха на Шри-Ланке: сервис хромает, но колорит подкупает

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Райское место в Южной Азии может быть не таким уж райским, если живёшь не на шикарной вилле, как селебрити. Жительница Тюмени побывала на Шри-Ланке и увидела жизнь островного государства изнутри. Билеты на двоих в обе стороны путешественникам обошлись в 74 тысячи рублей.

Фото: pixabay.com

Как пишет nashgorod.ru, жители Шри-Ланки не избалованы туристами, но, увидев славянское лицо, пытаются накинуть рупий на стоимость чего угодно. Но делают они это неумело, отмечает россиянка.

Но колорит и красота природы поражает. Туристка рассказала о питомнике с детёнышами слонов, от которых отказались родители. Валентина рекомендует это место к посещению, как и рыбацкую деревню Унаватуну. Впечатлил путешественников и 25-метровй мост с девятью арками, соединяющий две железнодорожные станции.

"Жильё выбрали по отзывам в сообществах. Хижина оказалась на троечку с минусом. Стоила 36 долларов за ночь. На следующий день мы переехали в другое место за 20 долларов и с видом на море", — рассказала россиянка.

Местные жители живут бедно, но они очень добрые и помогают просто так. Рассматривают туристов, хотят к ним прикоснуться и что-то подарить.

Что касается еды, то основной рацион на острове — это морепродукты и рыба. Но и расчёт на приезжих есть.

"Сервис хромает "на обе ноги", но такая беда бывает во многих странах. Обычный бургер мы ждали около 40 минут, при том, что кафе было полупустое", — делится Валентина.

Весь отдых в несколько недель без билетов тюменцам обошёлся в 1,5 тысячи долларов. Но их сердце остров покорил и на Шри-Ланку захотелось вернуться.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.