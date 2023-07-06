Вице-президент АТР Мктрчян: путь в Крым через новые регионы лежит через пробки

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Автомобильная пробка на Крымском мосту начала рассасываться. Однако ожидается, что к выходным затор снова наберёт силу.

Фото: Telegram: Ситуация у Крымского моста

Президент России Владимир Путин выступил с предложением перенаправить поток автомобилей через сухопутный коридор в новых регионах, при этом обеспечив безопасность туристов. Причиной возникновения затора оказалась не популярность крымских курортов, а тщательные проверки автомобилей и багажа туристов на пунктах контроля.

Министерство транспорта России рекомендовало путешественникам упаковывать вещи заранее в удобные сумки для более быстрой проверки на пункте досмотра. Отельеры Крыма заявили, что не отменят брони для туристов, опоздавших из-за пробки.

На данный момент пробка на Крымском мосту сократилась до четырёх километров. Однако министр транспорта России Виталий Савельев предупредил, что к выходным ожидается новый рост пробки из-за увеличения числа туристов.

Вице-президент Альянса турагентств России (АТР) Алексан Мктрчян отметил в беседе с Телеканалом "360", что ошибка в организации проезда машин была допущена властями Краснодарского края, которые только в последние сутки установили дополнительные пункты ГАИ для контроля очереди. В результате пробка сократилась, хотя полностью не исчезла. Однако Мктрчян исключил возможность того, что проезд в Крым через новые территории станет более популярным, так как и там уже формируются заторы, где водителям приходится проводить до двух-трёх часов.

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