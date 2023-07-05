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Портал "Тонкости туризма" назвал пять стран, где цены как в Турции, а сервис лучше

1:50
Туризм

Портал "Тонкости туризма" назвал страны, которые россияне могут выбрать в качестве альтернативы отдыху в привычной и совсем недавно доступной, но теперь значительно подорожавшей Турции. Авторы статьи отмечают, что присмотреться стоит также к направлениям, которые считались ранее исключительно зимними.

Портал "Тонкости туризма" назвал пять стран, где цены как в Турции, а сервис лучше
Фото: pixabay.com

В список стран, которые могут составить достойную конкуренцию Турции, по мнению туроператоров, входят ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Тунис и Мальдивы.

В Эмиратах, по словам экспертов, неделя на двоих обойдётся в 150 тысяч рублей, однако можно найти варианты и подешевле. При этом сервис уровня "всё включено" в дубайских заведениях не уступает турецкому.

Отдохнуть ничуть не хуже, чем в Турции, можно на курортах Таиланда. Здесь также предостаточно развлечений, а неделя в отеле 4* с завтраками стоит от 180 тысяч рублей на двоих.

На самом высоком уровне и сервис в пятизвёздочных отелях Шри-Ланки, а цены ниже. На экзотический остров можно съездить вдвоём на 10 ночей за 130 тысяч рублей.

В Тунисе большие отели с собственными пляжами, разнообразное питание и уникальные спа-процедуры, а тунисский all inclusive давно считается бюджетным ответом турецкому. Неделя в этой стране обойдётся от 180 тысяч на двоих.

Эксперты сравнивают по уровню сервиса средние гостиницы на Мальдивах с дорогими турецкими отелями. Правда, на анимацию рассчитывать не стоит, так как здесь она представлена по минимуму. А цены в этом году вполне сопоставимы с турецкими. Неделя на двоих в "четвёрке" с завтраками начинается от 200 тысяч рублей.

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Тунис, лучшая альтернатива Египту и Турции
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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