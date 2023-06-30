Туристка из России раскрыла плюсы и минусы семейного отдыха в Грузии

1:24 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская семья с двумя детьми провела весь июнь в Тбилиси. Отзыв о путешествии в Грузию туристка опубликовала на платформе irecommend.ru.

Женщина поделилась своими впечатлениями об в этой стране, с которой недавно Россия возобновила прямое авиасообщение.

По словам путешественницы, на билеты на самолёт из Челябинска до Минеральных Вод они потратили 24 тысячи рублей. До грузинской столицы из аэропорта доехали на минивэне, заплатив ещё по 4 тысячи за каждого пассажира. Никаких проблем не было ни в дороге, ни на границе.

Туристы остановились на квартире рядом с вокзалом. Впечатление на них произвёл необыкновенно чистый воздух, а на экскурсии очень понравился Ботанический сад и крепость Нарикала.

Среди местных жителей много тех, кто свободно говорит на русском языке. По отношению к туристам из России люди доброжелательны, отметили путешественники.

От природы россиянка осталась в восторге, однако высокие цены на продукты и другие товары её неприятно поразили. Например, крем для загара стоил почти полторы тысячи в переводе на рубли.

Плюсов всё же было больше, чем минусов, заключила туристка, добавив, что хотела бы вернуться в Тбилиси снова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Дорогая Грузия. Что нас ждет в 2023. Что посмотреть в ТБИЛИСИ. Путешествие на машине. Уплисцихе