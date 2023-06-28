Туристов предупредили о крупных штрафах на курортах Италии из-за одежды

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественница по имени Марти в социальных сетях рассказала о крупных штрафах в Италии из-за неправильного выбора одежды. Например, за ношение купальных костюмов вне пляжа полиция может выписать денежное взыскание в размере 500 евро (около 46 тысяч рублей).

"Я не знаю, что не так с итальянцами, но они не хотят, чтобы туристы ходили в бикини по маленьким городкам возле пляжей", — отметила Марти.

Гостям Италии следует носить с собой дополнительную кофту, чтобы прикрыть тело и не попасться полиции, предупредила путешественница. Мужчин, которые прогуливаются без футболки, также могут оштрафовать.

Мэр Сорренто считает, что ношение купальников в публичных местах является "непристойным поведением".

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