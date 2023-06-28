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Гастрономическая идентичность России. Перспективы развития

4:05
Туризм

В редакции "Комсомольской правды" 27 июня прошёл круглый стол на тему "За вкусной и здоровой пищей! Гастрономический туризм в России: тренды, проблемы, перспективы".

На мероприятии участвовали руководители различных организаций туриндустрии, гастрономических центров, главы департаментов по связи с общественностью, а также журналисты различных СМИ.

Гастрономический туризм — направление очень молодое. Но по мнению экспертов, эта отрасль развивается сегодня наиболее динамично. И регионы в буквальном смысле сейчас кинулись искать свою гастрономическую идентичность. Конечно, историческую уникальность отыскать в этой сфере непросто, но тот, кто её находит, становится оригинальным в хорошем смысле этого слова.

Такую уникальность ищут и на одном из главных российских курортов — "Роза Хутор" в Сочи. О наиболее любопытном опыте в гастротуризме в Краснодарском крае рассказал известный шеф-повар, гастрономический амбассадор курорта "Роза Хутор" Марк Стаценко.

 

— Когда год назад я стал работать с "Роза Хутор", мы поняли, что гости, приезжающие в том числе и как гастрономические туристы к нам на курорт, не совсем понимают, куда им лучше пойти, что бы найти какие то местные специалитеты и локальную кухню. Поэтому мы сделали один важный ход, который называется "гастрономическая карта". То есть мы им создали правильный маршрут "гастропохода" по ресторанам "Роза Хутор". Т. е. отдыхая на море или в горах, они идут через наши проекты и сразу получают представление, где можно вкусно поесть. И мы активно сейчас развиваем эту деятельность", — отметил эксперт.

По его словам, отзывы сейчас присылают им очень простые, но доходчивые: "Наконец-то нам дали то, что мы хотели — дали правильный маршрут!". И чем больше в стране будет таких маршрутов, тем, конечно, будет лучше и ярче развиваться внутренний туризм.

Марк убеждён, что каждый регион обладает своим специалитетом для гастротуризма. Самое главное, этот специалитет отыскать и правильно подать.

Как пример он приводит очень ранний грибной сезон в Сочи, который приходится на календарную раннюю весну или же редкую для России зелень цицмати, которая растет в Сочи всего три недели, а ее надо успеть собрать, а потом подать в сет-меню.

По статистике, 20 процентов своих отпускных денег человек тратит на еду, а более 50 процентов путешественников выбирают для себя именно те направления, которые им интересны с точки зрения еды. И совершенно естественно, что гастрономический туризм сегодня многими регионами воспринимается как драйвер развития туризма вообще, а многие даже делают именно на него ставку.

Естественно, самые "продвинутые" как раз свою идентичность и находят.

 

— Между регионами уже начинает разворачиваться борьба за туриста, за его деньги. И от того, насколько тот или иной регион будет привлекателен, в том числе и с гастрономической точки зрения, зависит выбор, куда человек и поедет при прочих равных показателях, — подчёркивает президент Международного эногастрономического центра, руководитель Центра гастродипломатии РАНХиГС Леонид Гелибтерман.

В последние 5-10 лет в разных отраслях этой сферы происходит всплеск активности, и компании самое лучшее выставляют напоказ. Оказывается, в России много вкусных уникальных вещей, а не только в Европе.

— Только русский человек может взять традиции всех народов, саккумулировать в себе и создать что-то новое, которое совершенно невиданное во всём мире. Мне кажется, мы с давних времён славимся редким пытливым умом и смекалкой, что является характерной нашей чертой, — подытожил Стаценко.

Фото — Оксана Зуйко

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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