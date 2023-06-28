Автор Telegram-канала про путешествия Алёна Бердова рассказала о районах Испании, где можно застать тёплый климат круглогодично. Она отметила, что к выбору отдыха нужно подходить из расчёта своих предпочтений и желаний.
"Испания — очень многогранная страна. Это следует учесть в зависимости от того, что вы планируете увидеть там", — отметила блогер.
Бердова сообщила, что любителям пляжного отдыха лучше всего ехать в Испанию в июле или августе. Однако необходимо учитывать то, что в эти месяцы в стране большой наплыв туристов.
"Наиболее распространёнными районами, где можно насладиться летом и пляжным отдыхом, являются Коста Брава, Коста Дорада, побережье Леванте и Андалузское побережье", — поделилась Бердова.
Заядлая туристка отметила, что единственный регион, где благодаря тропическому климату круглый год поддерживается более или менее одинаковая температура является юг Испании.
"Сюда можно приехать в любой сезон. Андалусия также место, которое можно посещать круглый год, поскольку здесь самый мягкий климат в Испании",- сказала тревел-блогер в беседе с "Лентой.ру".
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