Российский блогер Бердова назвала лучшее место в мире для круглогодичного отдыха у моря

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Автор Telegram-канала про путешествия Алёна Бердова рассказала о районах Испании, где можно застать тёплый климат круглогодично. Она отметила, что к выбору отдыха нужно подходить из расчёта своих предпочтений и желаний.

"Испания — очень многогранная страна. Это следует учесть в зависимости от того, что вы планируете увидеть там", — отметила блогер.

Бердова сообщила, что любителям пляжного отдыха лучше всего ехать в Испанию в июле или августе. Однако необходимо учитывать то, что в эти месяцы в стране большой наплыв туристов.

"Наиболее распространёнными районами, где можно насладиться летом и пляжным отдыхом, являются Коста Брава, Коста Дорада, побережье Леванте и Андалузское побережье", — поделилась Бердова.

Заядлая туристка отметила, что единственный регион, где благодаря тропическому климату круглый год поддерживается более или менее одинаковая температура является юг Испании.

"Сюда можно приехать в любой сезон. Андалусия также место, которое можно посещать круглый год, поскольку здесь самый мягкий климат в Испании",- сказала тревел-блогер в беседе с "Лентой.ру".

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