В топ-3 популярных направлений дальнего зарубежья у россиян вошёл Китай

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аналитики сервиса "Яндекс Путешествия" в 2023 году провели исследование и определили самые популярные направления для полётов у россиян. Топ-3 включает Турцию, ОАЭ и Китай, сообщает ТАСС.

Фото: yandex.ru

Российские путешественники чаще всего выбирают Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан для своих зарубежных путешествий. Среди стран дальнего зарубежья, помимо Турции, также популярностью пользуются ОАЭ, Китай, Таиланд и Израиль, отметили аналитики.

Таиланд оказался самым дорогим направлением. Цена билета в обе стороны на одного пассажира составляет около 65,5 тысячи рублей. На втором месте располагается Китай (51,5 тысячи рублей), а третье место занимает ОАЭ с билетами примерно за 40,4 тысячи рублей.

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