Самый известный город Турции, Стамбул, оказался далеко не таким безопасным и красивым, каким он представляется туристам. Своим неприятным опытом поделились путешественники из РФ в своём блоге на на Яндекс.Дзен.
Туристы рассказали, что старые исторические районы Стамбула выглядят достойно — там ждут приезжих, поэтому везде чисто, здания в прекрасном состоянии, много следящих за порядком полицейских.
Однако стоило путешественникам, проживавшим в Султанахмете, отойти от центра и попасть в обычный спальный район, их ждал совсем другой мир, от которого, они, по их собственным словам, были в шоке.
Также их привели в изумление старые разваливающиеся здания, магазины, заваленные сплошными подделками под известные бренды. Однако самым страшным для россиян оказались местные жители, которые оказались даже не турками, а агрессивно настроенными темнокожими людьми.
"Почувствовали себя героями фильма "Брат-2", когда он забрел в гетто-район. Они сидели целыми компаниями возле магазинов и баров. Поглядывали на нас с немым вопросом: эй, белые, вы что тут забыли? Мы убрали в рюкзак всю технику и быстро прошли это место. Фотографировать здесь не стали, чтобы не получить люлей", — добавили туристы.
Россияне подчеркнули, что нетуристический Стамбул разительно отличается от того, который предстаёт перед взором приезжих.
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