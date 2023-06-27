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TourDom: россиян удивила практически одинаковая цена отдыха в Сочи и на Мальдивах

2:27
Туризм

В соцсетях активно обсуждают картинку, на которой сравнивается отдых в Сочи и на Мальдивах. Подчёркивается, что цены практически одинаковые. Вот только в Сочи изображён переполненный пляж, а на островах — идиллия уединённого отдыха.

Впрочем, портал TourDom. ru уверяет, что подобное сравнение некорректно.

В посте указано, что стоимость тура на двоих в том и в другом случае составляет 107 тысяч рублей на шесть ночей. Однако сравнение проводится с отдыхом на островах, начиная с 25 мая. В то время как заезд в Сочи запланирован на 4 июля, практически через полтора месяца. Кроме того, не указаны аэропорты отправления.

Если рассмотреть вылеты из Москвы в начале июля, то самым экономичным вариантом является тур на неделю (восемь ночей) на Мальдивы за 216 тысяч рублей на двоих. В эту стоимость входит проживание в отеле Alaika Maafushi Maldives 3* с завтраками и перелет авиакомпанией "Аэрофлот" в Мале.

Тур в Сочи с такими же параметрами можно забронировать в два раза дешевле, начиная от 92 тысячи рублей на двоих. В стоимость тура входят завтраки и авиаперелет рейсами "Аэрофлота".

Также предлагается тур за 95 тысяч рублей с размещением в центре Большого Сочи в отеле Garden Hills 3*. Тур на восемь ночей в популярном отеле "Бархатные сезоны" в Адлере (квартал "Спортивный") обойдется в 105 тысяч рублей.

Если туристы предпочитают жить ближе к морю, они могут выбрать недорогой отель City Park Hotel Sochi 4* в центре Большого Сочи (123 тысячи рублей, 100 метров до моря) или отель Фрегат 1 3* в Адлере (136 тысячи рублей).

Располагая 200 тысячи рублей, в Сочи можно выбрать санаторий или отель уровня 4*. Например, тур в санаторий "Знание" 3* стоит 189 тысяч рублей, а в отель "Прометей Клуб" 4* в Лазаревском — 200 тысяч рублей.

Впрочем, полностью изолироваться в Сочи не получится. Кто всё же рассчитывает на уединённые и хорошо обустроенные пляжи, тем рекомендуется выбирать размещение в санаториях.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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