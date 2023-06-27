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Российские туристы придумали, чем заменить отдых в Европе

1:04
Туризм

Реалии сегодняшнего дня вынудили российских туристов искать замену путешествиям в Европу. Вместо Франции, Британии и Германии россияне всё чаще отправляются в поездки по городам Золотого кольца, пишет RTN.

"Едут в основном те, кто привык путешествовать за границу и уже не раз побывал в Москве и Петербурге", — сказано в статье.

Поездки по городам Золотого кольца продолжают пользоваться не меньшим спросом, что и раньше. При этом стоимость проезда и посещения музеев растёт, поэтому спрос на эти поездки повышается не слишком быстро — в 2023 году он всего на 15% выше, чем в прошлом.

Обычно россияне выбирают поездки по Золотому кольцу в формате выходного дня. За двухдневный тур придётся отдать не менее 10 тысяч рублей на человека, трёхдневная поездка обойдётся как минимум в 15 тысяч рублей. Семья из трёх человек потратит на недельную поездку по городам Золотого кольца примерно 105 тысяч рублей.

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Золотое кольцо России. Путешествие по самому популярному в России туристическому маршруту
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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