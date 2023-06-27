Россиянин отправился в Египет на ПМЖ, но выдержал лишь шесть месяцев

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Много россиян пробуют переехать на ПМЖ в другую страну. Но не всегда такие эксперименты оказываются удачными. Так, один гражданин РФ, не обременённый семьёй, домашними животными и жильём на родине, принял решение переехать в Египет. Однако его недавний отдых в стране пирамид в комфортном отеле имел резкое отличие от реальной жизни. Нюансами он поделился в своём Дзен-канале.

"Мусор, нищета и серость", — так охарактеризовал россиянин атмосферу Египта. Зарплаты у людей маленькие, что сказывается на общих настроениях местных жителей — обстановка удручающая.

Несмотря на жаркий климат, температура воздуха зимой не превышает 10 градусов. Учитывая, что в домах отсутствует отопление и теплоизоляция, мужчине пришлось мёрзнуть.

Коммуницировать с местным населением россиянину было сложно, так как вдали от туристических мест английский язык никто не знает. Арабский же оказался сложным из-за диалектов. На улицах много мусора, так как выбрасывать его просто некуда — урн нет.

Мусульманские традиции также не пришлись по душе русскому человеку. В шортах нельзя ходить даже в жаркую погоду и даже мужчинам. Ограничения в священный месяц Рамадан и вовсе не подошли путешественнику.

Россиянин смог выдержать лишь шесть месяцев и вернулся домой, в Россию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Россиянин выдержал лишь полгода, уехав на ПМЖ в Египет