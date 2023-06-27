После Хургады акулы поплыли "кошмарить" ещё один курорт Красного моря в Израиле

0:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

В городе Эйлат в Израиле был замечен редкий и опасный вид тигровых акул.

Появление этих хищников у побережья вызвало беспокойство, особенно после смертельного нападения акулы на россиянина в Хургаде. Израильские экологи подтверждают, что тигровые акулы обитают в Красном море. Однако увидеть их у берегов Эйлата — редкость. Специалисты советуют туристам в случае встречи с акулой сохранять спокойствие, не паниковать и медленно возвращаться на берег.

"Большинство акул уходят сами по себе", — уверили туристов экологи.

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