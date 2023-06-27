В Анапе запретили купание на городских пляжах

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Анапы сообщили о введении запрета на купание на пляжах города. В качестве причин называются шторм и мощное донное течение. Информацию об этом распространила пресс-служба мэрии.

"27 июня в связи со штормом и сильным донным течением купание в акватории Анапы запрещено", — говорится в сообщении.

До 28 июня по Краснодарскому краю объявлено штормовое предупреждение из-за плохих погодных условий. В этот период в регионе свирепствуют шквалистый ветер, ливни с грозами и градом. Также не исключён подъём воды в местных реках.

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