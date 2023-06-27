Жители Абхазии пожаловались на грубых и жадных туристов из России

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители Абхазии пожаловались на грубых и жадных туристов из России, которые часто не хотят платить за заказанную еду в кафе и ресторанах. Об этом они рассказали в беседе с изданием aif.ru.

Мужчина по имени Анзор, владеющий гостиницей в Гагре, заявил, что даже состоятельные россияне отказываются оплачивать еду либо берут слишком много для одного человека. Бывали случаи, когда один отдыхающий платил 700 рублей за доступ к шведскому столу, но откладывал в тарелку еды на пять человек, которые ждали за пределами гостиницы, добавил он. По его словам, происходит такое постоянно, хотя живут в отеле люди не бедные.

Владелец кафе в Пицунде Володя рассказал, что ему не нравятся полуобнажённые россиянки, которые идут в кафе с моря. Пришлось запретить вход в купальных костюмах. Однако девушки начинают скандалить, особенно если пьяные, добавил собеседник издания.

С жалобами на туристов выступила и пенсионерка Нана из Сухума, которая сдаёт квартиру на окраине и не может найти общий язык с приезжими.

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