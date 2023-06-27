Турэксперт Козырев посоветовал, куда россиянам дешевле всего съездить в отпуск

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев рассказал, где россияне смогут отдохнуть дешевле всего в текущей сезоне.

Эксперт напомнил, что выгодные варианты для интересных поездок найдутся всегда, несмотря на общее подорожание туров внутри страны и за рубежом. Козырев уточнил, что самым экономным путешественникам следует выбирать отечественные курорты.

"Средняя цена тура на данном направлении чуть более 60 тысяч рублей. Самыми выгодными поездками станут путешествия в Санкт-Петербург и Калининградскую область", — сказал Козырев в разговоре с URA.RU.

Турэксперт уточнил, что на отдых в Санкт-Петербурге россиянину придётся потратить в среднем меньше 50 тысяч рублей, а поездка в Калининград обойдётся примерно в 65 тысяч рублей.

За отдых в Сочи и Адлере россияне обычно платят больше — в среднем 93 тысячи и 106 тысяч рублей за Адлер и Сочи соответственно. Однако более высокие траты в данном случае обусловлены тем, что граждане РФ в большинстве своём ищут не бюджетные, а более комфортные варианты.

"В частности, туристы стали чаще приобретать отели уровня "четыре звезды", хотя раньше предпочитали "три"", — добавил Козырев.

Из зарубежных направлений путешественникам дешевле всего обойдётся Абхазия, за отдых там придётся заплатить в среднем 74 тысячи рублей. Также сейчас на 15% снизились цены на туры в ОАЭ — тур туда обойдётся в 125 тысяч рублей, добавил специалист.

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Где дешево отдохнуть летом 2023?