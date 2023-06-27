Голый турист разгромил гостиничный номер на популярном у россиян курорте

В минувшие выходные туристический кошмар пережил один из отелей в Паттайе. Британский путешественник в голом и пьяном виде напугал постояльцев, взорвав огнетушитель и разгромив гостиничный номер. Об этом пишет "Турпром".

Сообщается, что инцидент произошёл на одном из самых популярных, в том числе и у россиян, тайском курорте в воскресенье утром. Выходки 26-летнего туриста из Британии привели в ужас отдыхающих и сотрудников отеля Centara Nova. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, разделся догола и устроил дебош на шестом этаже спа-гостиницы.

Свидетели заявляют, что они услышали шум, доносившийся из номера крепкого на вид британца. Оказалось, что он крушил всё вокруг и кидал мебель из стороны в сторону. А после выскочил голым в коридор, сорвал огнетушитель и начал стучать по нему тяжёлыми предметами. В итоге устройство взорвалось над кроватью.

Прибывшие на место полицейские проникли в номер, вскрыв дверь. Там они застали обнажённого британца с деньгами в руках и в окружении разбитого стекла. Буйного туриста заставили надеть шорты, а затем заковали в наручники и увезли в участок.

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