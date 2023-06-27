TravelLine: в июне отели Крыма снизили стоимость проживания до минимума с 2019 года

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

В июне стоимость отдыха в отелях на территории Крымского полуострова снизилась до минимума с 2019 года.

Как сообщает РБК, ссылаясь на исследование платформы TravelLine, многие путешественники боятся планировать отпуск в Крыму на фоне украинского конфликта.

Отмечается, что россияне, которые всё же решились отдохнуть на полуострове, были приятно удивлены стоимостью гостиничных номеров. Так, в начале июня комнаты в отелях предлагались по цене 7,6 тысячи рублей.

"Ниже, чем сейчас, средние цены за проживание были только в допандемийном 2019 году", — сказано в публикации.

Ранее руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) Борис Зелинский заявил о падении спроса на путешествия в Крым и Севастополь летом 2023 года. Он добавил, что детские лагеря на территории полуострова остаются пус стыми.