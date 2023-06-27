Турция скучает по россиянам, а замена украинцам уже нашлась

0:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

Президент Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморья (АКТОВ) Каан Кавалоглу признал, что российские туристы всё реже выбирают Турцию в качестве курорта.

"Сезон, начавшийся поздно из-за климатических условий, нас огорчил", — цитирует слова Кавалоглу "ТурПром".

Он подчеркнул, что сейчас россияне выбирают отдых в Дубае или Египте. Кавалоглу отметил, что обстановка на туристическом рынке Турции становится сложнее, потому что трудно найти альтернативу путешественникам из России. Однако замену украинцам уже нашли.

"Англия помогла компенсировать потери, оставшиеся после фактического прекращения турпотока с украинского рынка. Мы ожидаем, что в этом году Анталию посетят 1,5 миллиона британских туристов", — указал президент АКТОВ.

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