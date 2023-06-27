Эксперты Ассоциации Туроператоров (АТОР) определили страны с максимальным числом пляжей с "Голубым флагом", которые доступны для российских туристов.
В текущем году международную награду получили пляжи Испании и Греции. Однако лидером среди россиян является Турция, где 588 пляжей отмечены "Голубым флагом". Около 40 процентов путёвок для летнего отдыха приобретено именно туда.
В Анталье таких мест для купания 231, на Эгейском побережье — 110.
Престижной международной наградой "Голубой флаг" отмечаются пляжи с чистой водой и песком. Экологический сертификат является высшей оценкой безопасности и хорошей инфраструктуры.
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