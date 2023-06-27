Потрал "Тонкости туризма" назвал российские курорты, которые похожи на греческие острова

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Грецию с её островами путешественники любят за роскошные пляжи, фотогеничную архитектуру, достопримечательности, изобилие вкусностей и вин, разнообразие развлечений и прочие чудеса. Однако всё перечисленное, если присмотреться, можно найти и на курортах России. Об этом пишет портал "Тонкости туризма".

Автор статьи отметил, что в России немало пляжей, удостоенных Голубого флага. Они расположены в основном в районе Сочи, а также в посёлке Янтарный в Калининградской области и в Ялте.

Поклонникам эффектной греческой архитектуры будет на что посмотреть в Гурзуфе, Калининграде и Ялте.

Свои тайны хранят развалины древнего Неаполя Скифского на окраине Симферополя. До наших дней также выстоял Херсонес, основанный переселенцами из Гераклеи. Над Керчью возвышаются колонны и стены античного полиса Пантикапея, а в центре Анапы обнаружены кварталы её предшественницы Горгиппии.

Самым тусовочным среди российских курортов является Сочи, где дискотечная и фестивальная жизнь кипит круглосуточно. А уставшие от суеты туристы могут сбежать в тихую и уютную Пересыпь на Азовском море, заключает издание.

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