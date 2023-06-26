Российские туристы рассказали самые неуместные привычки отдыхающих людей. Исследование провели специалисты сервиса Tvil.ru.
По его информации, 68% респондентов назвали самой неприятной частью отпуска мусор на пляжах и на других территориях для отдыха. При этом 50% опрошенных пожаловались на шумных туристов в соседних номерах.
Вместе с этим участники исследования перечислили следующие раздражающие привычки:
Также респонденты возмутились громко играющими детьми, пробками на дорогах и аниматорами, которые предлагают сфотографироваться со зверьками.
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