Специалисты раскрыли наиболее раздражающие отдыхающих россиян привычки туристов

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы рассказали самые неуместные привычки отдыхающих людей. Исследование провели специалисты сервиса Tvil.ru.

По его информации, 68% респондентов назвали самой неприятной частью отпуска мусор на пляжах и на других территориях для отдыха. При этом 50% опрошенных пожаловались на шумных туристов в соседних номерах.

Вместе с этим участники исследования перечислили следующие раздражающие привычки:

курение на пляжах,

включение громкой музыки,

шумные беседы в общественных местах,

навязчивые попытки поговорить.

Также респонденты возмутились громко играющими детьми, пробками на дорогах и аниматорами, которые предлагают сфотографироваться со зверьками.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Отчистил Самый Грязный Пляж в Мире #TeamSeas