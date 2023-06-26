На курортах Египта в Хургаде снимают сетки от акул

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Хургаде Египта убирают заграждения для защиты от акул. Об этом написали в Al-masry al-youm.

Фото: pixabay.com

По словам властей, они согласны с учёными, утверждающими, что сетки наоборот привлекают хищников. Как объяснили эксперты, на заграждениях появляются водоросли, которые поедают рыбы. В них и заинтересованы акулы, отметили специалисты. Как добавил работник Института морских наук Махмуд Маати, в такой ситуации туристы становятся случайными жертвами хищников.

Однако чиновники отказались бездействовать. Они намерены соорудить пятиметровые вышки для наблюдения и подготовить для каждого курорта скоростной катер со спасателями, заявили в СМИ. Журналисты назвали ещё один способ уменьшить количество пострадавших: чипировать акул и наблюдать за ними с помощью спутников.

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