Британские журналисты заявили, что россияне устроили пьяный дебош и сорвали рейс easyJet из Манчестера в Даламан.
Об инциденте написали в The Mirror. По данным газеты, самолёт летел из Британии в Турцию. Рейс пришлось перенаправить в Грецию, поскольку пьяные россияне 48 и 39 лет кричали на людей, отметили в СМИ.
Журналисты добавили, что воздушное судно приземлилось в Салониках Греции. В этом городе нарушителей порядка задержали правоохранители, подчеркнули в издании. Так как у россиян отсутствовала греческая виза, они ждали рейс в Турцию в полицейском отделении.
"Такие инциденты случаются редко, мы относимся к ним очень серьёзно", — прокомментировали ситуацию в easyJet.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Песков ответил, что не знает о каких-либо изменениях во взаимоотношениях президента России и действующего главы Минобороны