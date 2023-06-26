The Mirror: россияне учинили пьяный дебош на летевшем из Великобритании самолёте

Британские журналисты заявили, что россияне устроили пьяный дебош и сорвали рейс easyJet из Манчестера в Даламан.

Об инциденте написали в The Mirror. По данным газеты, самолёт летел из Британии в Турцию. Рейс пришлось перенаправить в Грецию, поскольку пьяные россияне 48 и 39 лет кричали на людей, отметили в СМИ.

Журналисты добавили, что воздушное судно приземлилось в Салониках Греции. В этом городе нарушителей порядка задержали правоохранители, подчеркнули в издании. Так как у россиян отсутствовала греческая виза, они ждали рейс в Турцию в полицейском отделении.

"Такие инциденты случаются редко, мы относимся к ним очень серьёзно", — прокомментировали ситуацию в easyJet.

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