Россиянка оставила гневный отзыв об отдыхе в грязном отеле Анапы

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка решила отдохнуть в четырёхзвёздочном отеле Анапы, однако каникулы оказались "сплошным огорчением". Курорт разочаровал женщину с самого начала. Ей пришлось ждать трансфер около часа посреди пыли и грязи, так как рядом была стройка.

В самом отеле также были одни недостатки: на дне бассейна — водоросли, пластиковые стаканчики и слизь, а в хаммаме — стойкий запах мочи.

"Самый большой минус отеля страшная антисанитария. Потолок в зоне бассейнов в СПА-центре весь в чёрной плесени. В эту жижу дети ныряют с головой, не знаю куда смотрит Роспотребнадзор", — заявила туристка на портале irecommend.ru.

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