Турист из России купил в Абхазии один популярный продукт, который оказался запрещён к вывозу на границе. О ситуации он рассказал в своём блоге на платформе "Дзен".
По словам путешественника, во время отдыха они с друзьями побывали на нескольких экскурсиях. На озере Рица им предложили попробовать вкусные местные деликатесы, в том числе мёд и копчёный сыр.
Продавцы уговорили его купить мёд, который был упакован в необычную тару — банку, покрытую гипсом. Это было сделано якобы для удобства перевозки.
Однако при пересечении границы с РФ выяснилось, что продукцию без заводской упаковки, магазинного чека или товарного знака вывозить запрещено. Запрет распространяется и на продукты питания домашнего производства.
Ранее россиянка рассказала о шоке от отдыха в Абхазии.
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