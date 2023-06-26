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Турист из России купил в Абхазии популярный продукт, который оказался запрещён к вывозу

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Туризм

Турист из России купил в Абхазии один популярный продукт, который оказался запрещён к вывозу на границе. О ситуации он рассказал в своём блоге на платформе "Дзен".

По словам путешественника, во время отдыха они с друзьями побывали на нескольких экскурсиях. На озере Рица им предложили попробовать вкусные местные деликатесы, в том числе мёд и копчёный сыр.

Продавцы уговорили его купить мёд, который был упакован в необычную тару — банку, покрытую гипсом. Это было сделано якобы для удобства перевозки.

Однако при пересечении границы с РФ выяснилось, что продукцию без заводской упаковки, магазинного чека или товарного знака вывозить запрещено. Запрет распространяется и на продукты питания домашнего производства.

Ранее россиянка рассказала о шоке от отдыха в Абхазии.

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Как в Абхазии туристов разводят и угрожают! Июль 2018.
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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