Россиянка рассказала правду об отношении турок к туристам из РФ

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка, вернувшаяся из отпуска в Турции, рассказала о своих впечатлениях от пребывания в пятизвёздочном отеле Кемера. Согласно её словам, стоимость отдыха для её семьи составила около 400 тысяч рублей. Однако, по мнению девушки, отпуск был омрачён поведением некоторых турецких людей, которые проявляли предвзятое отношение к гражданам России.

Мария Ц. в своём личном блоге в социальной сети "ВКонтакте" поделилась впечатлениями о поездке в Кемер, которая состоялась 10 июня вместе с её супругом и друзьями. Она упоминает, что тур был на восемь ночей по тарифу "всё включено".

Мария рассказала, что перед своей поездкой была очень взволнована из-за распространённых в интернете сообщений о падении качества сервиса в Турции и негативном отношении граждан страны к российским туристам. Женщина сообщила, что в общем и целом отель приятно удивил чистотой, вкусной едой, хорошей атмосферой.

Мария рассказала, что вместе с подругой посетила популярный рынок. Они знали, что турки любят торговаться.

"И вот мы в абсолютно в хорошем расположении духа начали торговаться с мужчиной за сумку. Он смеялся, шутил и готов был снизить цену, как вдруг появилась женщина — его супруга или коллега, которая начала кричать, что, мол, не надо вообще разговаривать с русскими, пусть уезжают к себе домой, мы им ничего продавать не будем. Дальше вырвала сумку из рук моей подруги и прогнала нас", — сообщила Мария, добавляя, что такой случай был единичным.

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