В египетском отеле турист из Польши напал на гражданина России, предварительно оскорбив его

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Польский турист совершил нападение на россиянина Павла, отдыхающего в том же самом отеле Египта. Об этом пострадавший рассказал РИА Новости.

Местом стычки стал отель Lotus Bay Beach Resort 4*, расположенный в регионе Сафага. Путёвку к месту отдыха россиянин приобрёл у туроператора Tez Tour.

Мужчина рассказал, что инцидент случился в ресторане отеля, куда он отправился с женой и сыном. Поляк стоял в очереди позади российской семьи.

"Мой сын прошел мимо него, не задев, но мужчина начал нелестно отзываться о нас, кричать на детей. Мелькали разные нелестные слова, а также призывы убраться отсюда", — рассказал Павел.

Россиянин отметил, что гражданин Польши был трезв, однако вёл себя очень агрессивно. Павел не стал молчать, и мужчины начали выяснять отношения на словах. Дело чуть не кончилось дракой.

"Затем он напал на меня и дело чуть не дошло до поножовщины, жена остановила", — добавил россиянин.

Он обратил внимание, что другие отдыхающие в отеле европейцы ведут себя нормально и не выказывают агрессии в адрес россиян.

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