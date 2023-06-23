Польский турист совершил нападение на россиянина Павла, отдыхающего в том же самом отеле Египта. Об этом пострадавший рассказал РИА Новости.
Местом стычки стал отель Lotus Bay Beach Resort 4*, расположенный в регионе Сафага. Путёвку к месту отдыха россиянин приобрёл у туроператора Tez Tour.
Мужчина рассказал, что инцидент случился в ресторане отеля, куда он отправился с женой и сыном. Поляк стоял в очереди позади российской семьи.
"Мой сын прошел мимо него, не задев, но мужчина начал нелестно отзываться о нас, кричать на детей. Мелькали разные нелестные слова, а также призывы убраться отсюда", — рассказал Павел.
Россиянин отметил, что гражданин Польши был трезв, однако вёл себя очень агрессивно. Павел не стал молчать, и мужчины начали выяснять отношения на словах. Дело чуть не кончилось дракой.
"Затем он напал на меня и дело чуть не дошло до поножовщины, жена остановила", — добавил россиянин.
Он обратил внимание, что другие отдыхающие в отеле европейцы ведут себя нормально и не выказывают агрессии в адрес россиян.
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