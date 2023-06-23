Росстат: цены на авиабилеты на внутренние рейсы в РФ достигли рекордного уровня

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно отчёту Федеральной службы статистики России (Росстат), цены на авиабилеты на внутренние рейсы в России достигли рекордного уровня за последние 23 года.

Внутренние перелёты важны для экономического развития, социальной связи, туризма и развлечений, а также для развития удалённых регионов. Они обеспечивают быстрое и удобное перемещение людей и способствуют росту экономики страны.

В мае 2023 года ценник на перелёты внутри страны вырос на 28% по сравнению с прошлым годом и составил около семи тысяч рублей за одну тысячу километров. Это самая высокая отметка с 2000 года. Причинами роста цен являются увеличение затрат на техническое обслуживание самолётов и прекращение государственной поддержки внутренних авиакомпаний.

Однако авиакомпании утверждают, что цены выросли незначительно, примерно на 10% с января по май 2023 года. Некоторые участники рынка опасаются, что дальнейшее повышение цен может негативно сказаться на популярности внутренних авиарейсов, и туристы могут предпочесть другие виды транспорта, такие как поезда и автомобили.

Прогнозируется, что средняя цена на билеты в экономклассе продолжит расти и достигнет отметки в 7500 рублей. Однако если количество международных рейсов увеличится и часть пассажиров переключится на зарубежные направления, цены на внутренние рейсы могут снизиться.

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