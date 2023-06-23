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Express: туристам сообщили схемы мошенничества в такси за границей

1:08
Туризм

Данные статистики, представленные компанией Hoppa, указывают, что шесть из 10 туристов становятся жертвами мошенничества во время поездок на такси. Об этом пишет Express.

Выбор длинного маршрута является популярным способом мошенничества. Чтобы избежать этой ситуации, туристам рекомендуется использовать GPS-карты для отслеживания маршрута и заранее изучить средние цены на поездки, а также оптимальные маршруты до пункта назначения.

Фальшивые надбавки также являются распространённой схемой обмана. Таксисты могут потребовать доплатить за "городские налоги", ночные поездки или перевозку багажа. Чтобы этого избежать, путешественникам рекомендуется заранее узнать средние тарифы на такси и не бояться оспаривать любые подозрительные дополнительные расходы.

Отсутствие сдачи также является распространённой проблемой. Таксисты могут не иметь при себе мелких денег и отказываться давать сдачу. Туристам рекомендуется брать с собой мелочь или использовать приложения для вызова такси и платить картой.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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