Популярный курорт назвал туристов одной национальности с ужасным поведением: гадят в садах и дерутся

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Город Ареналь на Майорке превращается в арену для драк, пьянок и хаоса из-за поведения британских туристов.

Местные жители жалуются на постоянные проблемы, которые возникают в период с марта по сентябрь. Туристы из Британии испражняются в общественных местах, устраивают беспорядки и пьянки. Они даже используют сады местных жителей в качестве общественных туалетов.

Это поведение, по словам президента Ассоциации жителей Льюкмайора Дэвид Сервера, начали копировать и туристы из других стран. Горожане страдают от шума, тонн мусора и непристойного поведения. Некоторые из них даже рассматривают переезд из-за невозможности терпеть пьяные выходки британских отдыхающих. Они призывают чиновников принять более активные меры для помощи местным жителям и контроля над туристами, которые проводят всего одну ночь в городе.

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