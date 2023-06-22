"Турпром": названо число отелей в Египте, защищённых от акул

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным российских туроператоров и туристической розницы, только 7-10% отелей в Египте оборудованы сетками, защищающими туристов от акул.

Фото: pixabay.com

Этого количества недостаточно, учитывая предписания о необходимости обеспечения безопасности на пляжах. Ассоциация туроператоров России сообщает, что в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе сетки установлены всего в 20 отелях из более чем 300. Данные розничного туристического сервиса "Слетать.ру" указывают, что доля отелей с защитными сетками в Хургаде не превышает 10%.

Установка акульих сеток является сложным процессом из-за наличия причалов для яхт и экологических ограничений. Однако некоторые популярные отели, не смотря на сложности, устанавливают "антиакулью" защиту.

В середине июня отели Хургады получили "категорическое предписание". Они были обязаны проверить систему безопасности на пляжах, включая защитные сетки, и организовать специальных спасателей для обеспечения безопасности туристов. Некоторые чиновники пообещали выделить средства на мониторинг перемещений акул в Красном море, так как риск нападений сохраняется до августа.

Однако, по мнению рыбаков, причина агрессии акул связана с тем, что в море сбрасывают мёртвый скот и тела паломников Это создаёт дополнительные проблемы и угрожают безопасности для туристов.

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